مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يحصد بطولة إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخه

08:49 م السبت 19 أكتوبر 2024
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    إحماءات الأهلي قبل نهائي إفريقيا لكرة اليد (3)
  • عرض 19 صورة
    إحماءات الأهلي قبل نهائي إفريقيا لكرة اليد (2)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي في مباراة نهائي إفريقيا لكرة اليد (3)
  • عرض 19 صورة
    إحماءات الأهلي قبل نهائي إفريقيا لكرة اليد (6)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي في مباراة نهائي إفريقيا لكرة اليد (2)
  • عرض 19 صورة
    إحماءات الأهلي قبل نهائي إفريقيا لكرة اليد (4)
  • عرض 19 صورة
    إحماءات الأهلي قبل نهائي إفريقيا لكرة اليد (1)
  • عرض 19 صورة
    إحماءات الأهلي قبل نهائي إفريقيا لكرة اليد (5)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي ووفلاورز في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد (2)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي ووفلاورز في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد (3)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي ووفلاورز في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد (4)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي ووفلاورز في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد (5)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي ووفلاورز في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد (6)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي ووفلاورز في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد (7)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي ووفلاورز في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد (8)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي ووفلاورز في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد (9)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي ووفلاورز في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد (10)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي ووفلاورز في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة - محمد القرش:

حصد النادي الأهلي لقب بطولة إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة في التاريخ، عقب الفوز على فلاورز البنيني بنتيجة 43-22.

وانتهى الشوط الأول باكتساح المارد الأحمر لنظيره البنيني 22-11، ليواصل الأهلي التألق وحصد اللقب الإفريقي الغالي.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية عقب الفوز على نظيره الزمالك في نصف النهائي بنتيجة 26-25.

ملخص الشوط الأول

الدقيقة 4: 2-1 للأهلي

الدقيقة 6: 5-2 للأهلي

الدقيقة 8: 6-2 للأهلي

الدقيقة 12: 8-4 للأهلي

لقطات من مباراة الأهلي ووفلاورز في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد (8)

الدقيقة 20: 15-8 للأهلي

الدقيقة 25: 18-9 للأهلي

نهاية الشوط الاول بتقدم الأهلي 22-11

ملخص الشوط الثاني

الدقيقة 33: 24-12 للأهلي

الدقيقة 40: 28-16 للأهلي

الدقيقة 50: 36-18 للأهلي

لقطات من مباراة الأهلي ووفلاورز في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد (3)

الدقيقة 55: 39-20 للأهلي

الدقيقة 58: 41-21 للأهلي

انتهاء المباراة بفوز الأهلي 43-22، وحصد لقب بطولة إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخه.

بث مباشر الأهلي الأهلي كرة يد الأهلي كرة اليد بث مباشر الأهلي كرة اليد اليوم الأهلي كرة اليد والزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البلدوزر.. الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي يستعيد أجمل أهداف عمرو زكي (فيديو)

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو