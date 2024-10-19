"لا يتوقف".. عمر مرموش يفتتح أهداف آينتراخت فرانكفورت في مرمى ليفركوزن (فيديو)

"اشتباكات ورفض جماهيري".. ماذا حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري

كتب - يوسف محمد:

واصل عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، التألق رفقة فريقه في الدوري الألماني "البوندسليجا"، خلال الموسم الحالي.

وتمكن مرموش من إحراز هدف فريق فرانكفورت الأول في مرمى باير ليفركوزن، في الدقيقة 15 من علامة الجزاء، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري الألماني.

وبهذا الهدف رفع مرموش عدد أهدافه في بطولة الدوري الألماني هذا الموسم، إلى الهدف رقم 9، ليعزز صدارته لترتيب هدافي الدوري الألماني لكرة القدم.

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