الدماء تسيل من رأس دي ليخت لاعب اليونايتد في مباراة برينتفورد (صور)

"اشتباكات ورفض جماهيري".. ماذا حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري

كتب - محمد القرش:

شهدت الدقيقة 13 من الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وبرينفورد، إصابة المدافع الهولندي ماتياس دي لخت في الرأس مما أدى إلى نزيف دماء.

ورغم الإصابة القوية في الرأس منذ بداية المباراة، أكمل اللاعب شوط المباراة الأول، وخلال تلك الفترة طلب منه الحكم الخروج من أجل العلاج 3 مرات.

وتلقى مانشستر يونايتد الهدف الأول في المرة الأخيرة التي طلب فيها حكم المباراة من المدافع الهولندي الخروج من الملعب لتلقي العلاج، وكان الفريق يلعب ناقصا في الدقيقة 45+5.

وتقام المباراة ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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