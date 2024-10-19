"ظهور جديد لمرموش".. الموعد والقناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن

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القاهرة ـ مصراوي:

يستعد النجم المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش لظهور جديد بالدوري الألماني حين يلتقي فريقه بنظيره باير ليفركوزن.

ويحل فريق آينتراخت فرانكفورت ضيفًا على نظيره باير ليفركوزن عند 04:30 عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني.

ومن المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورتس 5 المباراة.

ويدخل فريق آينتراخت فرانكفورت المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة، فيما يحتل فريق باير ليفركوزن المركز السادس برصيد 11 نقطة.

وخاض صاحب الـ 25 عاماً خلال الموسم الجاري 2024/2025 بقميص آينتراخت فرانكفورت 9 مباريات بمختلف البطولات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 أهداف لزملائه.

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