مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

"ظهور جديد لمرموش".. الموعد والقناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن

11:53 ص السبت 19 أكتوبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش لاعب آينتراخت
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش لاعب منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    احتفال عمر مرموش في مباراة بايرن ميونخ
  • عرض 14 صورة
    احتفال عمر مرموش في مباراة بايرن ميونخ
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت ومنتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    احتفال عمر مرموش في مباراة بايرن ميونخ
  • عرض 14 صورة
    احتفال عمر مرموش في مباراة بايرن ميونخ
  • عرض 14 صورة
    احتفال عمر مرموش في مباراة بايرن ميونخ
  • عرض 14 صورة
    عمر مرموش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مصراوي:

يستعد النجم المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش لظهور جديد بالدوري الألماني حين يلتقي فريقه بنظيره باير ليفركوزن.

ويحل فريق آينتراخت فرانكفورت ضيفًا على نظيره باير ليفركوزن عند 04:30 عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني.

ومن المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورتس 5 المباراة.

ويدخل فريق آينتراخت فرانكفورت المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة، فيما يحتل فريق باير ليفركوزن المركز السادس برصيد 11 نقطة.

وخاض صاحب الـ 25 عاماً خلال الموسم الجاري 2024/2025 بقميص آينتراخت فرانكفورت 9 مباريات بمختلف البطولات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5 أهداف لزملائه.

اقرأ أيضًا:

"جايلك بالشراب".. موقف طريف بين كهربا ومشجعي الأهلي بالإمارات قبل السوبر المصري (فيديو)

"يد وناشئين وكرة نسائية".. الأهلي يبسط سيطرته على مبارياته أمام الزمالك في أكتوبر

عمر مرموش موعد مباراة مرموش القادمة موعد مباراة ليفركوزن وفرانكفورت الدوري الألماني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو