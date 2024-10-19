"زميل محترف مصري".. من هو السعودي مروان الصحفي الذي قاد بيرشخوت للفوز على أندرلخت بالدوري البلجيكي؟

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قاد اللاعب الشاب السعودي مروان الصحفي المحترف بصفوف نادي بيرشخوت البلجيكي فريقه لأول فوز له بالموسم الجاري 2024/20255 بالدوري بعد مرور 10 جولات على حساب أندرلخت.

اللاعب صاحب الـ 20 عاماً تقدم بهدف بعد مرور 30 دقيقة قبل أن يتعادل أندرلخت بالدقيقة 50 عن طريق لاعبه كاسبر دولبيرج قبل أن يعود المهاجم السعودي ويُسجل الهدف الثاني بالدقيقة 70.

اللاعب الذي تبلغ قيمته التسويقية 550 ألف يورو يُجيد اللعب بمركزي الجناح والمهاجم كما وظفه مدرب فريق بيرشخوت الذي يضم بصفوفه المصري عمر فايد الذي حلّ بديلاً باللقاء بعدما انضم لصفوف الفريق معاراً من فنربخشة.

نادي بيرشخوت الذي يمتلكه الأمير السعودي عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز ال سعود كان قد ضم الصحفي وزميله باتحاد جدة فيصل الغامدي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

الفوز رفع رصيد بيرشخوت إلى النقطة 5 ولكنه مازال متذيلاً لجدول الترتيب.

ويُعد مروان الصحفي من ناشئي نادي اتحاد جدة؛ إذ تم تصعيده للفريق الأول في موسم 22/23.

وشارك صاحب الـ 20 عاماً منذ تصعيده للفريق الأول بنادي الاتحاد في 39 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، فيما شارك مع فريقه البلجيكي في ثلاث مباريات سجل خلالها هدفين.

اللاعب الذي تدرج بصفوف الفئات السنية بالمنتخبات السعودية تم ضمه للمنتخب الأول في يونيو 2024 تحت قيادة الإيطالي مانشيني.

البداية كانت لمدة 13 دقيقة أمام باكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 ثم شارك أساسيًا أمام البحرين في الجولة الماضية من التصفيات ذاتها.

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