مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

"البداية أمام رونالدو".. ماذا ينتظر موسيماني مع استقلال طهران الإيراني؟

04:03 ص السبت 19 أكتوبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    موسيماني
  • عرض 20 صورة
    بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب أبها
  • عرض 20 صورة
    موسيماني في أول مباراة مع أهلي جدة
  • عرض 20 صورة
    بيتسو موسيماني
  • عرض 20 صورة
    موسيماني
  • عرض 20 صورة
    بيتسو موسيماني
  • عرض 20 صورة
    موسيماني
  • عرض 20 صورة
    موسيماني
  • عرض 20 صورة
    موسيماني مدرب الأهلي
  • عرض 20 صورة
    بيتسو موسيماني
  • عرض 20 صورة
    موسيماني
  • عرض 20 صورة
    بيتسو موسيماني
  • عرض 20 صورة
    موسيماني وجوارديولا
  • عرض 20 صورة
    موسيماني
  • عرض 20 صورة
    موسيماني
  • عرض 20 صورة
    موسيماني
  • عرض 20 صورة
    موسيماني
  • عرض 20 صورة
    بيتسو موسيماني
  • عرض 20 صورة
    بسنت شوقي - موسيماني - محمد فراج
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي استقلال طهران الإيراني التعاقد مع المدير الفني الجنوب أفريقي الأسبق للأهلي، بيتسو موسيماني.

نادي استقلال طهران، أوضح عبر البيان الذي نشره عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، أن العقد سيكون لمدة موسم 2024/2025.

النادي الذي تبلغ قيمة فريقه التسويقية 14.8 مليون يورو يحتل المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري الإيراني برصيد 8 نقاط بعد مرور 7 جولات.

ويستعد استقلال طهران الذي خسر بثلاثية نظيفة مساء أمس أمام نظيره ذوب آهن ضمن منافسات الدوري لخوض مباراة مهمة أمام النصر السعودي.

فريق استقلال سيستضيف نظيره النصر مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وينتظر الفريق قبل فترة التوقف الدولي المقبلة ـ التي قد تكون فرصة لموسيماني للتعرف أكثر على الفريق ـ مباريات هامة محلية وقارية.

استقلال سيلتقي نظيره خيبار خوراماباد صاحب المركز 13 بجدول ترتيب الدوري الإيراني يوم السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري ثم سيحل ضيفاً على نظيره تراكتور صاحب المركز الخامس يوم الخميس 31 من الشهر ذاته.

على أن يفتتح شهر نوفمبر بالحلول ضيفًا على نظيره الهلال السعودي يوم 4 من الشهر ذاته بالجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة ثم مباراة في الدوري يوم 9 من الشهر ذاته يستضيف بها نظيره مس رفسنجان صاحب المركز الـ 14 قبل أن تتوقف المسابقة لأيام فيفا.

اقرأ أيضًا:
"لاعبة زوجها مدرب وتوأم بفريق واحد".. ضمن أبرز 5 مفارقات الدوري النسائي المصري (صور)

"انسحاب بعد 7 أهداف وإلغاء مباراتين لإيجار الملعب".. غرائب الدوري النسائي المصري بعد مرور 3 جولات

موسيماني الاستقلال الإيراني الدوري الإيراني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"زميل محترف مصري".. من هو السعودي مروان الصحفي الذي قاد بيرشخوت للفوز على أندرلخت بالدوري البلجيكي؟

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو