"البداية أمام رونالدو".. ماذا ينتظر موسيماني مع استقلال طهران الإيراني؟

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي استقلال طهران الإيراني التعاقد مع المدير الفني الجنوب أفريقي الأسبق للأهلي، بيتسو موسيماني.

نادي استقلال طهران، أوضح عبر البيان الذي نشره عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، أن العقد سيكون لمدة موسم 2024/2025.

النادي الذي تبلغ قيمة فريقه التسويقية 14.8 مليون يورو يحتل المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري الإيراني برصيد 8 نقاط بعد مرور 7 جولات.

ويستعد استقلال طهران الذي خسر بثلاثية نظيفة مساء أمس أمام نظيره ذوب آهن ضمن منافسات الدوري لخوض مباراة مهمة أمام النصر السعودي.

فريق استقلال سيستضيف نظيره النصر مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وينتظر الفريق قبل فترة التوقف الدولي المقبلة ـ التي قد تكون فرصة لموسيماني للتعرف أكثر على الفريق ـ مباريات هامة محلية وقارية.

استقلال سيلتقي نظيره خيبار خوراماباد صاحب المركز 13 بجدول ترتيب الدوري الإيراني يوم السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري ثم سيحل ضيفاً على نظيره تراكتور صاحب المركز الخامس يوم الخميس 31 من الشهر ذاته.

على أن يفتتح شهر نوفمبر بالحلول ضيفًا على نظيره الهلال السعودي يوم 4 من الشهر ذاته بالجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة ثم مباراة في الدوري يوم 9 من الشهر ذاته يستضيف بها نظيره مس رفسنجان صاحب المركز الـ 14 قبل أن تتوقف المسابقة لأيام فيفا.

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