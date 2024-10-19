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المدير الرياضي يرد.. ماهو مصير عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت؟

03:00 ص السبت 19 أكتوبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش لاعب آينتراخت
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش لاعب منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش ومصطفى محمد ينتظمان في معسكر منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش ومصطفى محمد ينتظمان في معسكر منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    عمر مرموش ومصطفى محمد ينتظمان في معسكر منتخب مصر
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كتبت_هند عواد

كشف تيمو هاردونج المدير الرياضي لآينتراخت فرانكفورت الألماني، مصير المحترف المصري عمر مرموش لاعب الفريق.

وقال تيمو في تصريحات عبر قناة إ بي سي مصر 2: "أداء عمر مرموش مبهر وطبيعي أن تتابعه كبار الأندية في العالم، لا نناقش في الوقت الحالي فكرة رحيل عمر مرموش ونحن سعداء بتألقه معنا".

وأضاف: "عمر مرموش يقدم أفضل الأرقام في البوندسليجا وهذا نتاج لعمل الفريق بالكامل، والسوق المصري محل اهتمامنا ومصر تخرج لاعبين كبار ونتابع جيدا المنتخب المصري".

وواصل: "رحلة محمد صلاح وعمر مرموش في عالم الاحتراف متشابهة إلى حد ما، لا نرغب حاليا في بيع عمر مرموش ولو انتظرنا سيواصل التألق وربما نبيعه بمبالغ كبيرة".

وأتم تصريحاته: "نحن نتحدث مع عمر مرموش لتجديد عقده وهو سعيد معنا، الدوري الألماني بطولة صعبة وعلينا بذل قصارى جهدنا للوصول لأفضل مركز ممكن".

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