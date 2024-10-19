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كيف تطور عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت؟.. المدير الرياضي للنادي الألماني يوضح

12:04 ص السبت 19 أكتوبر 2024

عمر مرموش

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كتبت-هند عواد

كشف تيمو هاردونج المدير الرياضي لآينتراخت فرانكفورت الألماني، طريقة تطور عقلية المحترف المصري عمر مرموش.

وقال تيمو في تصريحات على برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: "اعتدنا أن نلعب ضد عمر مرموش قبل أن نضمه لصفوف آينتراخت فرانكفورت وكان لاعبا واعدا، وجيد للغاية وموهوب ونعمل على تطوير قدراته".

وأضاف: "عقلية عمر مرموش ساعدته على التألق مع آينتراخت فرانكفورت، ونعمل على تحسين نفسية اللاعب ومتابعة عدد ساعات نومه ليحقق النجاح في صفوف نادينا".

وأتم تصريحاته: "لا أعلم القيمة السوقية الحالية لعمر مرموش لكنه لاعب ثمين بالنسبة لنا وسعداء بوجوده معنا".

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عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت الكورة مع فايق
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