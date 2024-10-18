حمدالله يحرم الشباب من تعادل قاتل أمام النصر بالدوري السعودي

"اشتباكات ورفض جماهيري".. ماذا حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري

"خيانة ووفاة والده ".. 15 صورة ترصد حياة توتي من الزواج إلى الانفصال

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خسر فريق الشباب بهدفين مقابل هدف على يد ضيفه النصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

وتقدم فريق النصر بهدف في الدقيقة 69 سجله مدافعه لابورتي قبل أن يتعادل الشباب بهدف سجله لاعب النصر علي الحسن بالخطأ في مرماه بالدقيقة 90.

وحصل فريق النصر على ركلة جزاء بالدقيقة 90+7 سجلها نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بنجاح قبل أن يحصل فريق الشباب على ركلة جزاء بالدقيقة 90+12 أهدرها حمدالله.

وشهدت الدقيقة 90+12 طرد لاعب النصر محمد سيماكان.

ورفع النصر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 17 في المركز الثاني مؤقتاً بجدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطتين عن الاتحاد المتبقي له مباراة الجولة السابعة.

وتوقف رصيد فريق الشباب عند النقطة 12 في المركز الرابع.

اقرأ أيضَا:

عُرض على برشلونة.. مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح

مران الزمالك.. تأهيل دونجا.. انتظام مدافع الفريق.. وجمل فنية وتكتيكية من جوميز