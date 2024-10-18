مواصلة كتابة التاريخ.. أكرم توفيق يتحدث عن السوبر المصري للأبطال

كتبت-هند عواد:

تحدث أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال، مشيرا إلى أن جميع البطولات التي يدخلها مهمة.

وقال توفيق في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "كل البطولات التي يدخلها الأهلي مهمة، ويسعى الجميع للفوز بها، لنواصل كتابة التاريخ، والأجواء في المعسكر إيجابية جدا وهناك تركيز شديد بين اللاعبين، الجميع يقدر أهمية البطولة".

وأضاف: "من المتوقع أن تشهد منافسات قوية من جانب الفرق المشاركة، وهذا يتطلب مضاعفة الجهد والعطاء، بداية من لقاء سيراميكا كليوباترا، هذه المباراة مهمة وقوية والفريق يضم عناصر طموحة بعد فوزهم بكأس الرابطة، لدينا دوافع كبيرة للفوز على سيراميكا كبداية للمنافسة على اللقب، وتعودنا في الأهلي أن أهم مواجهة هي المباراة القادمة، لذلك لا نشغل أنفسنا سوى بلقاء نصف النهائي، والجهاز الفني يعمل باستمرار على تجهيز الجميع من كافة النواحي، ونتمنى أن يكون التوفيق حليفًا لنا خلال اللقاء".

وواصل: "كفريق كبير ننافس على البطولات، نحتاج إلى خلق أجواء مناسبة لذلك، وهو ما يجعلنا كلاعبين نتحدث كثيرًا ونعمل على زيادة الانسجام في الملعب، ونهتم بشدة بالتفاصيل التي تمنح الفارق، وأكد أن طموحاتنا كبيرة، ولدينا من الخبرات والإصرار والشخصية ما يجعلنا مؤهلين لتحقيق ما نهدف إليه بالفترة القادمة".

وأتم تصريحاته: "على الصعيد الشخصي أستمتع كثيرًا باللعب في أجواء المباريات الخارجية، والجماهير في الإمارات تدعمنا قوة، وتشجيعهم يعني لنا الكثير، وسوف نقاتل لكي نسعدهم بالفوز بالبطولة".

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