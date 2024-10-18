سالم الدوسري يرد على منتقدي أدائه مع منتخب السعودية باحتفالية غريبة مع الهلال (فيديو وصور)

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القاهرة ـ مصراوي:

استغل نجم نادي الهلال السعودي سالم الدوسري تسجيله هدفًا في مباراة فريقه أمام نظيره الفيحاء ورد على منتقدي أدائه مع المنتخب السعودي.

سالم الدوسري كان قد أهدر ركلة جزاء خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره البحريني التي جمعتهما مؤخراً ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وانتهت بالتعادل السلبي.

واحتفل الدوسري بالهدف الذي سجله برفع واقي الساق الخاص به أمام الكاميرات؛ إذ كان به صورته خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب في آسيا.

وفاز الهلال بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره الفيحاء مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

اللاعب صاحب الـ 33 عاماً قد شارك مع الهلال في الموسم الجاري بـ 11 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 لزملائه.

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