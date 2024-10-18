برنامج غذائي خاص للاعبي الأهلي في الإمارات استعداداً للسوبر المصري

كتب - يوسف محمد:

حرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في دولة الإمارات برئاسة محمد الدماطي، على اصطحاب شيف خاص، لتحضير الوجبات الخاصة باللاعبين وفقا للبرنامج الغذائي لكل لاعب.

وقام الدكتور أحمد رمضان أخصائي التغذية بالنادي الأهلي، بعقد جلسة مع الشيف، للاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالبرنامج الغذائي.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصلت إلى الإمارات يوم أمس الخميس، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة.

ورافق بعثة النادي الأهلي في الإمارات كلا من محمود الخطيب رئيس النادي والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، بالإضافة محمد شوقي وطارق قنديل أعضاء مجلس الإدارة.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر الجاري، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

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