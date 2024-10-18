بينهم صلاح.. 5 لحظات لا تنسى من تاريخ مواجهات ليفربول وتشيلسي (صور وفيديوهات)

"اشتباكات ورفض جماهيري".. ماذا حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري

ما بين الفوز والخسارة.. ماذا يفعل منتخب مصر عندما يغيب القائد صلاح؟

كتب - محمد القرش:

يتجدد ديربي ليفربول وتشيلسي الذي يُعد من أفضل المواجهات في تاريخ كرة القدم الأوروبية، والتي ينتظرها الجماهير دائما.

ودائما ما تشهد مواجهة العملاقين الكثير من الندية، لذلك يوجد العديد من الذكريات التي لا يمكن نسيانها عن تلك المباراة.

زولا يودع تشيلسي كما ينبغي أن يكون

دائما ما يتذكر جيانفرانكو زولا وجيمي كاراجر فوز تشيلسي على ليفربول في شهر مايو من عام 2003.

وكان ذلك اليوم الذي أسدل فيه الستار على مسيرة زولا الرائعة مع البلوز والتي استمرت 7 سنوات، عندما شارك بديلا في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وساهم اللاعب الإيطالي في إمتاع جماهير تشيلسي وهد سقف طموحات ليفربول، حيث يرواغ العديد من اللاعبين في كل مرة تصل له الكرة، وتحديدا عندما رواغ كاراجر عدة مرات وحرص على إهدار الوقت.

وقال جيمي كاراجر في تصريحات مازحا: "كل عام أتلقى هذا المقطع من مشجعي تشيلسي، لقد أصابني بالجنون".

الريدز يُقيل جوزيه مورينيو

وفي 26 أكتوبر 2008، حقق ليفربول فوزا هاما على البلوز داخل ملعب ستامفورد بريدج.

وأفسد الريدز بقيادة المدرب الإسباني، رافاييل بينيتيز، سلسلة مباريات "لا هزيمة" لتشيلسي البالغة 86 لقاء على أرضه خلال أربع سنوات ونصف، ليرحل مورينيو عن إنجلترا ذاهبا إلى إنتر ميلان.

وبدأت الفترة المذهلة في مارس 2004 تحت قيادة رانييري، واستمرت في عهد مورينيو الذي لم يخسر أي مباراة من أصل 60 مواجهة على أرضه في الدوري.

بداية نهاية ستيفن جيرارد في إنجلترا

لا يستمتع سوى عدد قليل من المديرين الفنيين بلعب دور المفسد للحفلات أكثر من مورينيو، وكان أحد أشهر أيامه كمفسد للحفلات في أنفيلد عام 2014.

ومع سعي ليفربول للفوز باللقب وإحباطه من طلب تشيلسي غير الناجح لنقل المباراة، ذهب الفريق إلى أنفيلد بمهمة واحدة: "تدمير حفلتهم"، كما قال مورينيو حينها.

بدأت المباراة وسجل البلوز الهدف الأول الذي تم حفره في التاريخ، بعد أن تسبب انزلاق جيرارد المفاجئ، والذي لا يزال يطارده حتى يومنا هذا، في وضع ديمبا با أمام المرمى وحيدا.

وبعد ذلك، احتفل مورينيو بهدف ويليان الحاسم بطريقة استفزازية معتادة، حيث اندفع من على خط التماس بين جماهير ليفربول وتشيلسي وضرب شعار النادي على صدره.

هدف صلاح واحتفاله الأسطوري

بعد خمس سنوات من قدوم تشيلسي إلى أنفيلد والذي ضم صلاح وتسبب في إحداث ثغرة كبيرة في آمال ليفربول في الفوز باللقب، كان الجناح المصري على الجانب الآخر هذه المرة.

افتتح ساديو ماني أهداف المباراة في الدقيقة 51 بتمريرة حاسمة من جوردان هندرسون، وبعدها بدقيقتين فقط سجل صلاح هدفه التاريخي والذي سيظل عالقا في أذهان الجماهير، وعزز هدفه باحتفال لا مثيل له

ورغم أنهم خسروا اللقب في النهاية أمام مانشستر سيتي بطل الدوري بفارق نقطة واحدة فقط، إلا أن هدف صلاح في ذلك الوقت جعل ليفربول يتقدم بنقطتين على فريق بيب جوارديولا قبل أربع مباريات من نهاية البطولة.

وعن احتفاله المثير، قال صلاح بعد المباراة: "أمارس اليوجا وخطر هذا الأمر على بالي فجأة".

ليفربول يفوز باللقب - يوليو 2020

أقيمت هذه المباراة خلف أبواب مغلقة بسبب انتشار فيروس كورونا، مما جعلها مناسبة ستظل عالقة في الذاكرة، حيث فاز الريدز بأول لقب له في الدوري الممتاز بعد غياب 30 عاما.

وكما أدى نقص المشجعين إلى عدم وجود ضجيج جماهيري لتغطية الخلاف الذي حدث على خط التماس بين المديرين الفنيين، فرانك لامبارد ويورجن كلوب.

وسُمع لامبارد، الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، وهو يستخف بكلوب قائلا: "هذا اللقب الوحيد الذي فزت به على الإطلاق".

وفي وقت لاحق، قال لامبارد عن تلك الواقعة: "أشعر بالندم قليلاً على الطريقة التي استخدمتها، كانت ابنتي تبلغ من العمر 13 عامًا في ذلك الوقت وفي اليوم التالي أكدت لي أنه لا يجب فعل ذلك، لا أندم على المشاعر، ولكنني نادما على الطريقة".

الجدير بالذكر أن ليفربول يستضيف نظيره تشيلسي يوم الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.