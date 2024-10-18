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محمود الخطيب يحيي جماهير النادي الأهلي في الإمارات (فيديو)

12:41 م الجمعة 18 أكتوبر 2024
  • عرض 3 صورة
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    محمود الخطيب رئيس الأهلي
  • عرض 3 صورة
    محمود الخطيب
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كتب - يوسف محمد:

قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتوجيه التحية إلى جماهير النادي، الذين حرصوا على التواجد أمام مقر إقامة فريق كرة القدم بالإمارات، لدعم لاعبي الفريق قبل السوبر المصري.

وظهر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في مقطع فيديو، وهو يتجه نحو جماهير القلعة الحمراء المتواجدة أمام فندق إقامة الفريق ويتبادل الصور التذكارية معهم.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى دولة الإمارات يوم أمس الخميس، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري، وسط استقبال كبير من جماهير النادي في دولة الإمارات.

وتقام بطولة السوبر المصري، في دولة الإمارات خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 24 من الشهر ذاته.

ويلاقي النادي الأهلي في نصف نهائي السوبر المصري، فريق سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد المقبل الموافق 20 من أكتوبر الجاري.

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محمود الخطيب النادي الأهلي السوبر المصري الإمارات
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