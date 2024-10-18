مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

تقارير تكشف موعد عودة طارق حامد للمشاركة في المباريات

12:34 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

طارق حامد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الجمعة، موعد عودة النجم المصري طارق حامد لاعب فريق ضمك السعودي، إلى المشاركة في المباريات بشكل طبيعي، بعد غيابه خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، إن غياب طارق حامد سوف يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وأشارت الصحيفة، أنه كان من المتوقع عودة طارق حامد من الإصابة عقب فترة التوقف الدولي الماضية، إلا أن اللاعب لازال يحتاج إلى وقت للتخلص من الإصابة التي لحقت به، في الشهر الماضي.

وكان طارق حامد تعرض للإصابة في الركبة، خلال التدريبات الجماعية الخاصة بفريقه، مما أبعده عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية.

ومن المتوقع أن يغيب طارق حامد عن المشاركة في مباراتي ضمك بالجولتين، السابعة والثامنة.

ويحتل فريق ضمك المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 6 نقاط جمعهم 6 مباريات.

أقرأ أيضاً:

اغتصاب.. تفاصيل قضية مبابي لاعب ريال مدريد في السويد (صور)

اصطحب ثنائي.. تفاصيل مهمة في قضية اتهام مبابي بالاغتصاب (صور)

موعد عودة طارق حامد مشاركة طارق حامد في المباريات لاعب فريق ضمك السعودي غياب طارق حامد بسبب الإصابة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محمود الخطيب يحيي جماهير النادي الأهلي في الإمارات (فيديو)

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو