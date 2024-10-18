تقارير تكشف موعد عودة طارق حامد للمشاركة في المباريات

كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الجمعة، موعد عودة النجم المصري طارق حامد لاعب فريق ضمك السعودي، إلى المشاركة في المباريات بشكل طبيعي، بعد غيابه خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، إن غياب طارق حامد سوف يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وأشارت الصحيفة، أنه كان من المتوقع عودة طارق حامد من الإصابة عقب فترة التوقف الدولي الماضية، إلا أن اللاعب لازال يحتاج إلى وقت للتخلص من الإصابة التي لحقت به، في الشهر الماضي.

وكان طارق حامد تعرض للإصابة في الركبة، خلال التدريبات الجماعية الخاصة بفريقه، مما أبعده عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية.

ومن المتوقع أن يغيب طارق حامد عن المشاركة في مباراتي ضمك بالجولتين، السابعة والثامنة.

ويحتل فريق ضمك المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 6 نقاط جمعهم 6 مباريات.

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