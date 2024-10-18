فانتازي.. انخفاض سعر محمد صلاح قبل الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

انخفض سعر نجم ليفربول، محمد صلاح اليوم الجمعة، قبل الجولة الثامنة من فانتازي الدوري الإنجليزي، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات الماضية.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 18 أكتوبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب

لاعبون انخفضت أسعارهم

- كيران تيرني (أرسنال) 4.3 مليون جنيه إسترليني

- لوك توماس (ليستر سيتي) 3.9 مليون جنيه إسترليني

- محمد صلاح (ليفربول) 12.6 مليون جنيه إسترليني

- آدم أرمسترونج (ساوثهامبتون) 5.2 مليون جنيه إسترليني

- سانتياجو بوينو (وولفرهامبتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني

- خوسيه سا (ولفرهامبتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني

لمشاهدة نصائح الجولة الثامنة شاهد الفيديو التالي:

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