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اغتصاب.. تفاصيل قضية مبابي لاعب ريال مدريد في السويد (صور)

10:11 ص الجمعة 18 أكتوبر 2024
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    صورة نشرتها الصحافة السويدية لمبابي (2)
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    فندق البنك في ستوكهولم والذي أقيم فيه الحفل
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كتب - محمد القرش:

أكد مكتب المدعي العام السويدي يوم الثلاثاء الماضي في بيان أنه تم تقديم شكوى جنائية إلى الشرطة بشأن جريمة اغتصاب مزعومة وقعت في 10 أكتوبر بستوكهولم والتي يتم التحقيق فيها مع كيليان مبابي لاعب ريال مدريد.

وفي الوقت الذي كانت هناك مشاكل تحيط بكيليان مبابي، حصل النجم الفرنسي على جائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر مع ريال مدريد.

ووفقا لتقرير صحيفة "اكسبريسن" السويدية منذ يومين، فإن كيليان مبابي مشتبه به بالاغتصاب بعد زيارته للسويد الأسبوع الماضي.

ونفى اللاعب الفرنسي الاتهامات ووصف التقارير التي انتشرت بأنها أخبار مزيفة، وواصل التدرب مع ريال مدريد استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو غدا السبت.

ولكن عادت الصحيفة لتؤكد أن الشرطة السويدية تجري الآن تحقيقًا مع مبابي للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب امرأة كانت مدعوة للاحتفال في الملهى الليلي أثناء زيارة الفرنسي.

وبحسب ما ورد في تقارير موقع "RMC Sports" فإن مبابي اعتبر تلك العلاقة التي أقامها في السويد تمت بالتراضي ولا تعتبر اغتصابا.

ونشرت الصحافة السويدية صورة لكيليان مبابي أثناء تواجده في السويد صحبة رجلين وأمرأة.

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مبابي قضية مبابي ريال مدريد مبابي اغتصاب
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