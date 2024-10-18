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"قمة القطبين في اليد وظهور جديد لتريزيجيه".. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

09:00 ص الجمعة 18 أكتوبر 2024

الأهلي ضد الزمالك لكرة اليد

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كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر الجاري، العديد من المباريات في مختلف الملاعب العالمية، أبرزها مواجهة القطبين فى بطولة إفريقيا لليد، بجانب مباراة الريان بقيادة تريزيجيه ضد الخور.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة:

بطولة إفريقيا لليد:

الأهلي ضد الزمالك.. الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. الرياضية المغربية.

الدوري الإسباني:

ألافيس ضد بلد الوليد.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 3.

الدوري المصري للسيدات:

المصري البورسعيدي ضد المقاولون العرب.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

وادي دجلة ضد زد.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

المعادي واليخت ضد الطيران.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

اتحاد بسيون ضد بالم هيلز.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

الاتحاد السكندري ضد مسار.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

دلفي ضد البنك الأهلي.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

الجونة ضد بيراميدز.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

الدوري الألماني:

بوروسيا دورتموند ضد سانت باولي.. التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 5.

الدوري الفرنسي:

موناكو ضد ليل.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 8.

الدوري السعودي:

الخليج ضد أهلي جدة.. السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

الهلال ضد الفيحاء.. السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

الشباب ضد النصر.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

دوري نجوم قطر:

الخور ضد الريان.. الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. الكأس.

السد القطري ضد الشحانية.. السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. الكأس.

بطولة إفريقيا لليد تريزيجيه مباريات يوم الجمعة مباريات اليوم الأهلي والزمالك الدوري الإسباني الدوري المصري للسيدات الدوري الألماني الدوري الفرنسي الدوري السعودي دوري روشن السعودي دوري نجوم قطر
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