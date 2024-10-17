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بينهم تشيلسي والسيتي.. مباريات نارية تنتظر صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

06:02 م الخميس 17 أكتوبر 2024

ليفربول

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كتب - محمد القرش:

يستعد فريق ليفربول للدخول في جدول مباريات ليس بالسهل، ومن المتوقع أن تساهم تلك الفترة في تحديد

ويبدأ صلاح رحلته النارية مع الريدز عندما يلاقي تشيلسي يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر، وبعده بـ7 أيام يواجه العملاق أرسنال المنافس على لقب الدوري بقوة آخر موسمين.

ويهدأ الريدز قليلا عندما يلاقي برايتون في الجولة العاشرة يوم 2 نوفمبر، وأستون فيلا يوم 9 من نفس الشهر، وساوثهامبتون 24 نوفمبر.

وتتصاعد صعوبة المواجهات مرة آخرى، عندما يستضيفون مانشستر سيتي في الجولة الثالثة عشر يوم 1 ديسمبر، ثم نيوكاسل يونايتد عقب معركة المان بلو بـ 3 أيام فقط.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الوصيف.

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