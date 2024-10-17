دون صلاح.. أفضل 11 لاعبا للجولة الثامنة من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل تشكيل للجولة الثامنة، يمكنهم التألق وتحقيق عوائد دفاعية أو هجومية ضخمة.

وشهد التشكيل غياب محمد صلاح الذي يلاقي تشيلسي يوم الأحد، وتواجد هالاند قائدا للكابتن، وبوكايو ساكا نائبا له.

أفضل 11 لاعبا للجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أريجانيت موريك (إبسويتش - 4.4 مليون).

خط الدفاع: جابرييل (أرسنال - 6.2 مليون) - جفارديول (السيتي - 5.9 مليون) - نيكولا (نوتنجهام - 4.5 مليون).

خط الوسط: ساكا (أرسنال - 10.1 مليون) - فودين (9.2 مليون) - سميث رو (فولهام - 5.7 مليون) - جونسون (توتنهام - 6.6 مليون).

خط الهجوم: هالاند (السيتي - 15.4 مليون) - واتكينز (أستون فيلا - 9.1 مليون) - كري وود (نوتنجهام - 6.2 مليون).

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، بمباراة توتنهام ووست هام يونايتد.

لمشاهدة نصائح الجولة الثامنة شاهد الفيديو التالي:

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