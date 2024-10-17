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فانتازي.. صلاح ضمن الأكثر مبيعا قبل الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي

03:13 م الخميس 17 أكتوبر 2024

محمد صلاح

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كتب - محمد القرش:

يضع مدربو فانتازي الدوري الإنجليزي الرتوش الأخيرة على تشكيلاتهم من أجل الاستعداد للعودة بعد توقف دولي دام اسبوعين.

وأدت الانتقالات التي شهدتها الأيام الماضية إلى تواجد صلاح ضمن الأكثر مبيعا قبل الجولة الثامنة من فانتازي الدوري الإنجليزي.

وتصدر لويس دياز قائمة الأكثر مبيعا بـ 264.175 ألف مدرب، ويليه جواو بيدرو ظهير توتنهام بـ 200.848 ألف، وجاء صلاح ثالثا 176.532.

وتم بيع الظهير المغربي، نصير مزراوي من قبّل 172.357 ألف مدرب، وألكسندر إيزاك بـ 143.524.

أكثر 5 لاعبين شراء للجولة الثامنة

أدت محافظة مبيومو على اداءه والعائدات الهجومية المتتالية منذ بداية الدوري إلى شرائه من قبل 260.479 ألف مدرب حتى الآن، وارتفاع نسبة ملكيته حتى 27.4%.

ثلاثة أهداف خلال آخر 3 مواجهات جعلت لاعب خط وسط توتنهام، جونسون، يحصل على 245.169 ألف مدرب جديد، متفوقا على ماكنيل صاحب الـ 213.914 ألف مدرب.

ومن المتوقع أن يكون عدد المدربين الذين حصلوا على ساكا "210.716" وكول بالمر "195.540" قبل الجولة الثامنة قليل، حيث يمتلك الثنائي نسبة ملكية كبيرة منذ بداية الموسم، 34.5% و49.9% على التوالي.

لمشاهدة نصائح الجولة الثامنة شاهد الفيديو التالي:

فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي 2024 صلاح بالمر
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