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"إنريكي تدخل".. هل يحسم سان جيرمان التعاقد مع محمد صلاح؟

02:49 م الخميس 17 أكتوبر 2024

محمد صلاح

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كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية أوروبية اليوم الخميس، عن وجود رغبة من قبل المدير الفني الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

وذكرت صحيفة "fichajes" الإسبانية اليوم، إن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع محمد صلاح، خاصة وأنه يعد الحل المثالي لتدعيم هجوم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن محمد صلاح يعيش حالة من التردد خلال الفترة الماضية حول مستقبله، ما بين الانتقال إلى فريق باريس سان جيرمان والاستمرار في أوروبا، أو العودة إلى المنطقة العربية من بوابة الدوري السعودي.

وينتهي عقد صلاح مع الريدز، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أن الفرعون المصري يحق له التوقيع مع أي نادٍ، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان صلاح انضم إلى فريق ليفربول في يناير 2017، قادماً من صفوف روما الإيطالي.

وخاض صلاح رفقة الريدز، خلال الموسم الحالي في 10 مباريات بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 11 هدفاً، بواقع تسجيل 6 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

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محمد صلاح سان جيرمان لويس إنريكي
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