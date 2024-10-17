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"تستعد لتقديم كل ما لديها".. تطورات مفاوضات ليفربول لضم مرموش

01:52 م الخميس 17 أكتوبر 2024

عمر مرموش

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كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية رغبة نادي ليفربول الإنجليزي، في التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2025.

وذكرت صحيفة "leamtalk" الإنجليزية، أن إدارة ليفربول أبدت اهتمامها بالتوقيع مع عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن إدارة الريدز تستعد لتقديم كل ما لديها للتعاقد مع النجم المصري.

ونجح مرموش في تسجيل انطلاقة قوية، رفقة فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني مع بداية الموسم الحالي، حيث شارك اللاعب في 8 مباريات بمختلف المسابقات رفقة فرانكفورت هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل 9 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

ويحتل عمر مرموش صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني في الموسم الحالي، برصيد 8 أهداف وبفارق 3 أهداف عن صاحب المركز الثاني الإنجليزي هاري كين لاعب فريق بايرن ميونخ.

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عمر مرموش مفاوضات ليفربول لضم مرموش نادي ليفربول الإنجليزي لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت
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