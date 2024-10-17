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"اسألو سالم".. تصريحات مانشيني تثير غضب الجماهير ومدرب ريال مدريد السابق مُقترح

01:37 م الخميس 17 أكتوبر 2024

مانشيني

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كتب - محمد القرش:

شهدت كرة القدم السعودية حالة من الغضب في الساعات الماضية، بعد التعادل مع البحرين في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم وإهدار ركلة جزاء من سالم الدوسري.

وبعد المباراة وقف كل الصحفيين أمام مدرب السعودية، مانشيني، لسؤاله حول التعادل وسبب إهدار سالم الدوسري لركلة الجزاء.

وقال مانشيني:"لم نستطيع الفوز اليوم، لكن قدمنا الكثير كفريق ولم ننجح في التسجيل، حيث نواجه مشكلة في الهجوم حتى لو غيرنا المهاجم لا نسجل، لذلك النتيجة سلبية".

وعن سبب إهدار سالم الدوسري لركلة الجزاء، رد المدرب الإيطالي: "لا أعلم، اسألوا سالم".

وانتشرت تقارير سعودية تشير إلى إقالة المدرب الإيطالي خلال الساعات المقبلة، والاتجاه إلى التفاوض مع مدرب ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان، أو عودة هيرفي ريناد حال فشل المفاوضات مع المدرب الفرنسي.

يُذكر أن مباراة السعودية والبحرين انتهت بالتعادل السلبي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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مانشيني منتخب السعودية السعودية والبحرين سالم الدوسري زيدان
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