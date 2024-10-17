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أول تعليق من عمر سيد معوض بعد انتقاله إلى نادي ريال بيتيس الإسباني

12:29 ص الخميس 17 أكتوبر 2024
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    عمر سيد معوض
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كتب - يوسف محمد:

أكد عمر سيد معوض لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي، مواليد 2006 عن سعادته الكبيرة، بعد الانتقال إلى نادي ريال الإسباني.

وقال معوض في تصريحات، عبر قناة الأهلي: "الحمدلله أسير بشكل جيد في العلاج، للتخلص من إصابة الرباط الصليبي، التي لحقت بي، إن شاء الله أعود للملعب مع بداية شهر ديسمبر المقبل".

وأضاف: "أشكر كل المتواجدين في النادي الأهلي، لدعمهم لي حتى إتمام التعاقد مع النادي الأهلي، خاصة وأنني كنت أشعر بالإحباط بعد إصابتي بالرباط الصليبي خلال مفاوضات ريال بيتيس في البداية لضمي، لكن الحمدلله الأمر لم يمنع إتمام الصفقة".

وتابع: "أخرجت أفضل ما لدي خلال فترة المعايشة مع فريق ريال بيتيس الإسباني، لكي أريهم أنني ألعب في النادي الأفضل داخل قارة أفريقيا وأدائي خلال هذه الفترة، جعلهم يتمسكون بي للبقاء مع الفريق".

وأكمل: "سأفعل أقصى ما لدي، للصعود إلى الفريق الأول لريال بيتيس الإسباني، خاصة وأن بداياتي مع الفريق ستكون من يناير المقبل ولكن مع فريق الشباب بالنادي".

واختتم معوض تصريحاته: "أشكر جماهير الأهلي على دعمهم لي خلال الفترة الماضية والوقوف بجانبي".

وأعلن النادي الأهلي، انتقال لاعبه عمر سيد معوض إلى ريال بيتيس الإسباني، بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 2025.

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عمر سيد معوض النادي الأهلي نادي ريال الإسباني
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