  • عاجل:مصر تبدأ طريق الثامنة بالفوز على زيمبابوي بافتتاح كأس الأمم الأفريقية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة وفاة محمد مرسي هجمات ناقلات النفط تذاكر المترو أسعار الليمون الطقس الاحتجاجات في السودان

    ​"اكتمل العدد".. منتخب الكاميرون يصل القاهرة للمشاركة في أمم أفريقيا

    11:41 م الجمعة 21 يونيو 2019

    برعاية

    ZED
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة

    كتب- طه عبيد:

    استقبل مطار القاهرة الدولي مساء الجمعة، منتخب الكاميرون للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية، وكان في استقباله بالمطار الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

    وأهدى الطيار جنينة، درع تكريم باسم وزارة الطيران المدنى إلى وزير الشباب والرياضة الكاميروني الذي جاء لمؤازرة منتخب بلاده خلال تصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

    وقدم فريق من العلاقات العامة بالمطار، كل التسهيلات لمنتخب الكاميرون، وأشرف على إنهاء إجراءات وصولهم داخل صالة 4 بالمطار والتي تم تخصصيها لاستقبال المنتخبات المشاركة بالبطولة.

    وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه بعد وصول منتخب الكاميرون اكتملت المنتخبات الأفريقية المشاركة في البطولة من أجل المنافسة على كأس الأمم الأفريقية الحدث الرياضى الأبرز على مستوى القارة.

    منتخب الكاميرون أمم أفريقيا 2019 بطولة الأمم الأفريقية مطار القاهرة الدولي أحمد جنينة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان