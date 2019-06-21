"صلاح والجماهير المهووسة".. ماذا قالت أسوشيتيد برس عن الأمم الأفريقية؟​

كتبت- هدى الشيمي:

قالت وكالة أسوشيتيد برس الإخبارية، إن اللاعب الدولي مُحمد صلاح يُعد عامل الجذب الرئيسي في النسخة 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، وتنطلق اليوم، والمُهددة بأن تطغى عليها فضيحة الفساد التي يعيشها الاتحاد الأفريقي (كاف).

ذكرت الوكالة الإخبارية، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن صلاح لديه الفرصة لكي يزداد تألقًا في بلاده، مُشيرة إلى أن اللاعب الدولي ومصر،اللذان يحظيان بدعم جماهيري كبير، ربما يكونا الأوفر حظًا للفوز بالبطولة.

ترى الأسوشيتيد برس أن صلاح يتمتع بفرصة لقيادة مصر إلى لقب بطل أفريقيا للمرة الثامنة، واعتبرت هذه اللقب بمثابة النهاية السعيدة التي توضع للموسم الرياضي الخاص بأفضل لاعب في أفريقيا، كما مكّن فريقه من الفوز على توتنهام وأحرز هدفًا في المباراة النهائية ليتوج معهم بدوري أبطال أوروبا، بعد خسارته لقب الدوري الممتاز بفارق ضئيل.

ترى الوكالة الإخبارية أن فوز مصر بالبطولة لن يكون نجاحًا لصلاح فقط، ولكنه في الوقت نفسه سوف يكون بمثابة انتصارًا كبيًرا للبلد المهووسة بكرة القدم.

وقالت إن الأحداث التي شهدتها مصر عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مُبارك في عام 2011، ألقت بظلالها على جميع مناحي الحياة بما في ذلك كرة القدم، حيث عانى المنتخب من مشاكل بعد فوزه بكأس أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي عام 2010، ووصل الأمر إلى عجزه عن التأهل إلى البطولات الثلاثة التي أعقبت البطولة الأخيرة.

ولأول مرة في تاريخ البطولة يُشارك 24 منتخبًا، سيجرى توزيعها على 6 مجموعات، يتأهل عنها الأول والوصيف، بالإضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث في مجموعتيهما، بعدما كانت تبدأ النسخ الماضية من البطولة بـ16 فريقا.

وافقت مصر على استضافة البطولة بعد أن سحبها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" من الكاميرون؛ لعدم جاهزيتها وانتهائها من بناء الملاعب.

ومن المُقرر أن تُقام المباريات في 6 ملاعب تقع في القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية والسويس.

أشارت أسوشيتيد برس إلى أن ساديو ماني، زميل صلاح في ليفربول، يُنافس على اللقب مع بلاده السنغال، كذلك هناك بعض المنافسين الأقوياء الآخرين وهم الكاميرون، نيجيريا، تونس، والمغرب.

فضيحة فساد

وعلى الجانب الآخر، ذكرت الوكالة الإخبارية أن الأوساط الرياضية في أفريقيا لا تزال تعيش هذه الأيام على تبعات اتهامات الفساد التي تُلاحق رئيس الاتحاد أحمد أحمد.

وجرى استدعاء أحمد أحمد، للتحقيق وسماع شهادته في وقت سابق من الشهر الحالي في باريس بشأن قضايا فساد مالية داخل الكاف الذي يتخذ من القاهرة مقرًا له.

وفي ضوء قضايا الفساد التي طالت أحمد، ذكرت تقارير إعلامية أن الفيفا يدرس تعيين السكرتيرة العامة فاطمة سامورا، مُشرفة على شؤون اللعبة في القارة السمراء لمدة ستة أشهر.

وذكرت وكالة رويترز الإخبارية أن كرة القدم الإفريقية لم تتعرض فقط لهزة فقط بسبب الإطاحة بعمرو فهمي الأمين العام للكاف بسبب كشفه عن مخالفات، بل أيضا لانسحاب الوداد المغربي من إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي ومزاعم عن مهاجمة أحد نواب رئيس الاتحاد الإفريقي لحكم المباراة.