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    السفير السعودي بالقاهرة يدعم منتخب مصر: "فالكم البطولة"

    04:18 م الجمعة 21 يونيو 2019

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    السفير السعودي بالقاهرة يدعم منتخب مصر: "فالكم البطولة"

    أسامة نقلي سفير السعودية في مصر

    القاهرة - مصراوي:

    دعم السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، منتخب مصر الوطني قبل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية (كان 2019) اليوم الجمعة.

    وتنطلق مساء اليوم، مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة، فيما تستمر بطولة الأمم الأفريقية حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة.

    وقال السفير السعودي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" اليوم الجمعة: "بالتوفيق لـمنتخب مصر الشقيقة.. فالكم البطولة بإذن الله".

    ويبدأ المنتخب المصري مشوار بطولة كأس الأمم الإفريقية مساء اليوم الجمعة بمباراة الافتتاح ضد منتخب زيمبابوي على استاد القاهرة الدولي وسط ترقب وشغف غير عادي من الجماهير المصرية.

    بطولة أمم إفريقيا عادت لأحضان القاهرة بعد غياب 13 عاماً، لكن الجماهير المصرية ما زالت تتذكر لحظات التتويج عام 2006 في استاد القاهرة، والاحتفالات في الشوارع بالبطولة الخامسة في تاريخ مصر آنذاك.

    المباراة ستبدأ بعد انتهاء حفل الافتتاح المرتقب الذي يُنتظر منه أن يكون على أعلى مستوى عالمي مثلما وعد محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية منذ اليوم الأول، وربما يكون انتظار الحفل لا يقل شغفاً وأهمية عند انتظار المباراة لأغلب الجماهير.

    ييي

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