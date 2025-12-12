إعلان

"نقيب البيطريين": الطبيب البيطري إيده في معدة الإنسان.. والدولة لا تدرك ذلك

كتب : محمد أبو بكر

05:17 م 12/12/2025

الدكتور مجدي حسن والكاتب الصحفي مجدي الجلاد

كشف الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، عن أن الأفراد لا تُدرك حتى الآن أهمية المجازر.

جاء ذلك خلال برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وأشار نقيب البيطريين إلى أن الأزمات الكثيرة الخاصة بالطب البيطري في مصر ليست بسبب إن "دي حيوانات" كما يظن البعض، مضيفًا: "بالعكس.. في مثل بيتقال إن الدكتور البيطري إيده في داخل معدة الإنسان، وبالتالي لازم تكون مدرك أهمية الأمر".

وأكد الدكتور مجدي حسن أن الدولة لم تدرك ذلك بعد.

الدكتور مجدي حسن نقيب البيطريين أهمية المجازر برنامج أسئلة حرجة الصحفي مجدي الجلاد

