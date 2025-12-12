أمطار على القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا عاجلاً بشأن طقس الساعات المقبلة، حيث أكدت أن أجواء غائمة تسود حاليًا على القاهرة الكبرى تحجب أشعة الشمس، وقد يصاحبها فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وأضافت أنه مع استمرار تدفق السحب الممطرة على الوجه البحري ومناطق من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ١٩ درجة مئوية.