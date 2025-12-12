قال الدكتور مجدي حسن، نقيب البيطريين، إن هناك عددًا من أجزاء اللحوم الداخلية التي لا يُنصح بتناولها حفاظًا على الصحة.

جاء ذلك خلال برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

ونصح الدكتور مجدي حسن، بعدم تناول الكبدة والفشة "الرئة" والممبار "الأمعاء"، قائلًا: "مش بيدخلوا بيتي، ومفروض ميتاكلوش".

وأضاف نقيب البيطريين، أن الكرشة، وهي جدار المعدة، لا يجب أكلها أيضًا، حيث تمر بعملية تنظيف كبيرة لتحويل لونها إلى الأبيض قبل استخدامها في الطعام، قائلًا:"لو حد شافها بعد الدبح لا يمكن ياكلها".

وأشار إلى أن الكلاوي تعمل كمصفاة للدم، ومن ثم "مينفعش نأكلها"، لافتًا إلى أن لحمة الرأس والكتف "الزند" ومنطقة بيت الكلاوي صحية ويمكن تناولها، قائلًا:"من القطعات الكويسة".

وتطرق إلى العكاوي، حيث وصفها بأنها "جميلة جدًا" لكنها في نفس الوقت تحتوي على دهون عالية، إلا أنها تعتبر صحية.

وحذر من الكوارع، قائلًا:"لا يجب أكلها أيضًا لأنها تحتاج إلى تنظيف كبير"، لكنه أضاف أنه إذا تم تنظيفها بشكل جيد فلا توجد مشكلة في تناولها.

