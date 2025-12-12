الصحة: غلق 18 مركزًا لعلاج الإدمان في المقطم للعمل بدون ترخيص

كتب- أحمد جمعة:

أغلقت وزارة الصحة والسكان 18 مركزًا غير مرخص للطب النفسي وعلاج الإدمان بمنطقة المقطم في القاهرة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية وتعريض حياة النزلاء للخطر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة نفذتها لجنة مشتركة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى الجمهورية لضمان التزام جميع المنشآت بمعايير الجودة وسلامة المرضى.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إلى أن المراكز المغلقة خالفت قانوني المنشآت الطبية (51/1981 وتعديلاته) والصحة النفسية (71/2009)، وافتقرت إلى معايير مكافحة العدوى والاشتراطات البيئية والإجراءات الاحترازية، مما يُعرض النزلاء لمخاطر صحية جسيمة تشمل احتمال انتشار الأمراض المعدية.

ودعت وزارة الصحة، والمجلس القومي للصحة النفسية، المواطنين بالتأكد من ترخيص أي مركز علاج إدمان عبر التواصل مع الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب) أو الصفحات الرسمية للمجلس على فيسبوك وإنستجرام.

