رحيل الناشر محمد هاشم مؤسس دار ميريت

كتب- محمد شاكر:

رحل اليوم الناشر محمد هاشم، مؤسس دار ميريت وأحد أبرز وجوه النشر المستقل في مصر، بعد مسيرة طويلة ترك خلالها أثرا هاما في المشهد الثقافي المصري.

وأقيمت صلاة الجنازة على روح الناشر الراحل عقب صلاة الجمعة.

وأعلن الكاتب الصحفي سيد محمود عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موعد العزاء، للناشر الراحل محمد هاشم، والذي توفي صباح اليوم الجمعة.

وكتب محمود: "صلاة الجنازة على روح الصديق الناشر محمد هاشم في مسجد عمر مكرم بالتحرير عقب صلاة الجمعة والعزاء الاثنين بعد صلاة المغرب."

ولد محمد هاشم عام 1958 في مدينة طنطا، وبدأ حياته المهنية صحفيا ومؤلفا. وفي عام 1998 أسس دار ميريت التي سرعان ما تحولت إلى واحدة من أهم دور النشر المستقلة في مصر والعالم العربي، بعدما تبنت أعمالا أدبية جريئة وقدمت جيلا من الكتاب الشباب، وارتبط اسمها بوسط البلد وبالكتابة المعاصرة التي كسرت القوالب التقليدية.