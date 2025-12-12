إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والدواجن والذهب

كتب : آية محمد

02:24 م 12/12/2025

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الجمعة 12-12-2025، بينما انخفضت أسعار العدس، والجبن الأبيض، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تقفز خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

6.5 جنيه لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار العدس والجبن الأبيض اليوم الجمعة بالأسواق

قفز 125 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض مجلس الوزراء بوابة الأسعار المحلية أسعار الدواجن أسعار مواد البناء أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الأسماك سعر الذهب

