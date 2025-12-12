قفز 125 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

قفز سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 80 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الجمعة 12-12-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

وكان سعر الذهب ارتفع بنحو 45 جنيهًا في تعاملات اليوم الصباحية ليصل إجمالي ارتفاعاته نحو 125 جنيهًا حتى الآن.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3843 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4941 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5765 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6588 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 46120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 65880 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 204886 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 329400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.35% إلى نحو 4338 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.