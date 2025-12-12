إعلان

انخفاض أسعار العدس والجبن الأبيض اليوم الجمعة بالأسواق

كتب : آية محمد

12:55 م 12/12/2025

اسعار العدس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الدواجن، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 12-12-2025، بينما انخفضت أسعار العدس، والجبن الأبيض، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.06 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 60.12 جنيه، بتراجع 27 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.19 جنيه، بزيادة 67 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 92.17 جنيه، بتراجع 69 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 35.44 جنيه، بزيادة 67 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.21 جنيه، بزيادة 34 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 62.78 جنيه، بتراجع 4.58 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.64 جنيه، بزيادة قرشين.

لتر زيت الذرة: 109.14 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.72 جنيه، بتراجع 19 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.47 جنيه، بزيادة 1.59 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27 جنيه، بتراجع 15 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.71 جنيه، بتراجع 47 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 121.56 جنيه، بتراجع 8.74 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 286.79 جنيه، بزيادة 7.76 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.52 جنيه، بزيادة 15 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 106.48 جنيه، بزيادة 3.33 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار السلع الأساسية أسعار الدواجن أسعار العدس مجلس الوزراء الجبن الرومي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"