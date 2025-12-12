كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 12-12-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و14 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و8.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و10.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 18 و30 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 20 و24 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 11 و13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 30 و34 جنيهًا.