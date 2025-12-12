إعلان

6.5 جنيه لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

10:57 ص 12/12/2025

الخضروات والفاكهة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 12-12-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و14 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و8.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و10.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 18 و30 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 20 و24 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 11 و13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 30 و34 جنيهًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الخضروات والفاكهة أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور أسعار الطماطم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"