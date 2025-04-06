إجبار شابين على ارتداء ملابس نسائية.. محاكمة 28 متهمًا في مشاجرة عنيفة بالصف

كتب – صابر المحلاوي:

تواصل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، نظر جلسات محاكمة 28 متهمًا في واقعة خطف وهتك عرض شابين وإجبارهما على ارتداء ملابس داخلية نسائية، عقب مشاجرة عنيفة نشبت بين عدد من الأهالي بقرية عرب الحصار التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5653 لسنة 2024 جنايات مركز الصف، والمقيدة برقم 7991 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين – وعددهم 28 – شاركوا في أعمال عنف وترويع، واستخدموا أسلحة نارية وبيضاء لبث الرعب بين الأهالي، وتعريض حياتهم للخطر.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول حتى الثامن عشر استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه "صلاح. م"، وأهالي المنطقة، عن طريق إطلاق أعيرة نارية والتلويح بأسلحة لإثارة الذعر وتكدير الأمن العام.

وأضافت النيابة أن المتهمين من الأول حتى السادس ارتكبوا جريمة خطف المجني عليه "صلاح. م" بالقوة والتهديد، بعد أن باغتوه في الشارع واعتدوا عليه بالضرب، ثم اقتادوه إلى مكان ناءٍ، حيث جردوه من ملابسه وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية أمام المارة، وصوروه دون رضاه.

كما نسبت النيابة للمتهمين من العشرين حتى الثامن والعشرين، ذات الاتهامات في واقعة مشابهة مع المجني عليه الثاني "بسام. ش"، الذي تعرض للخطف والضرب والتصوير بنفس الطريقة، ما أثار غضب الأهالي في المنطقة.

وكان المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، قد أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، التي سبق أن قررت تأجيل نظر القضية لجلسة 6 أبريل المقبل، لاستكمال محاكمة المتهمين وسماع الشهود.