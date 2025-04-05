الرحلة الأخيرة.. نهاية مأساوية لسائق "أوبر" حلوان بعد تغييبه في الإسكندرية- (تفاصيل)

كتب- أحمد عادل:

كشف مصدر مقرب من أسرة سائق "أوبر" المتغيب منذ ليلة وقفة عيد الفطر، عن تفاصيل العثور على جثمانه، بعد مقتله على يد أحد الأشخاص خلال رحلة توصيل إلى محافظة الإسكندرية.

وقال المصدر – الذي فضّل عدم ذكر اسمه – في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط أحد المشتبه بهم ممن كانوا برفقة السائق أثناء الرحلة، ويُرجح تورطه في ارتكاب الجريمة.

وأضاف أن الجهات المختصة طلبت من نجلة المجني عليه أخذ عينة من الحمض النووي (DNA)، لمطابقتها مع الجثمان والتأكد من هويته.

وكانت ابنة السائق المتغيب قد نشرت منشورًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أفادت فيه بتغيب والدها منذ 5 أيام، بعد خروجه لتوصيل أحد الزبائن إلى الإسكندرية، دون أن يعود أو يتمكنوا من التواصل معه.

وحررت الأسرة بلاغًا بتغيبه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لحين توصل الجهات المعنية لحقيقة الواقعة، التي تحوّلت من بلاغ تغيب إلى جريمة قتل مأساوية، راح ضحيتها رب أسرة خرج لأداء عمله ولم يعد.

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