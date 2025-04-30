"حبس وغرامة وبراءة".. أحكام قضائية ضد المتهمين في قضية "البيتكوين"

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "البيتكوين".

كما قضت المحكمة بتغريم متهمين مليون جنيه، وبراءة متهمين آخرين من التهمة الموجهة إليهما، في القضية رقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر.

وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين الستة تهمة الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات، وتوجيههم الدعوة للجمهور بأشخاصهم و عن طريق الإعلان علي صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها واستثمارها في مجال إصدار العملات المشفرة، و تداولها علي النحو الوارد بالتحقيقات.

كما تلقوا أموال وذلك لتوظيفها واستثمارها في مجال العملات المشفرة و تداولها نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة كما هو وارد بالتحقيقات، و كذا امتنعوا عن رد المبالغ المالية محل الاتهام السابق و المستحقة من الجمهور الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق بالأوراق كما ورد في التحقيقات.