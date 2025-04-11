الداخلية تسقط تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة الدراجات والسيارات بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضرباتها الأمنية الناجحة لضبط الخارجين عن القانون، حيث أسفرت الحملات المكثفة عن ضبط عدد من التشكيلات العصابية المتورطة في جرائم سرقة السيارات والدراجات النارية والهوائية بمناطق متفرقة من العاصمة.

ففي قسم شرطة الشروق، ألقت القوات القبض على 5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، يقيمون بمحافظة الشرقية، لتورطهم في تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية باستخدام أسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، واعترفوا بارتكاب 8 وقائع، وأرشدوا عن كافة المسروقات التي ضُبطت بحوزة ميكانيكي – عميل سيئ النية – مقيم بالشرقية.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامهما بسرقة الدراجات الهوائية، وبحوزتهما 3 دراجات، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الوقائع.

وفي دائرة قسم شرطة النزهة، تم ضبط سائق وعاطل أثناء سرقتهما بطاريات سيارات، وضُبط بحوزتهما 5 بطاريات، كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية اعترف بارتكاب واقعتين سرقة بأسلوب "المغافلة"، وأرشد عن السيارتين.

وفي منطقة الشرابية، ضبطت القوات عاطلًا بحوزته فرد خرطوش وعدد من الطلقات وكمية من مخدر الهيروين، اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة سيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأرشد عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وأُحيلوا إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.