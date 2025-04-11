8 ضحايا في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري ببشتيل

كتب- صابر المحلاوي:

شهد الطريق الدائري في محافظة الجيزة حادثًا مروعًا، حيث انقلبت سيارة ميكروباص أمام نزلة بشتيل، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص من أعلى الطريق الدائري في اتجاه محور كمال عامر، بالقرب من نزلة بشتيل.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، مدعمة بسيارات الإسعاف.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتسهيل حركة المرور.

حرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.