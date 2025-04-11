حبل سري فضح السر.. تفاصيل العثور على جثة رضيعة معلّقة بشجرة في بولاق

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة رضيعة معلقة بحبلها السري في أحد فروع الأشجار بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين أن وراء الجريمة فتاة ألقت بطفلتها حديثة الولادة من شرفة شقتها بالطابق العاشر، في محاولة منها لإخفاء حمل سفاح.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفلة معلقة بشجرة مجاورة لأحد العقارات السكنية. انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين بالفحص أن الطفلة لا تزال مربوطة بحبلها السري، ورجّحت التحريات الأولية أن الوفاة وقعت بعد الولادة بساعات، وأن الجثة ألقيت من مكان مرتفع.

بإجراء التحريات، نجحت فرق البحث في تحديد مصدر الجثة، بعد تتبع مصدر الإلقاء، وتبين أن فتاة تُدعى "زينب"، تبلغ من العمر 26 عامًا، كانت تقيم بمفردها في شقة مستأجرة بالطابق العاشر من عقار مجاور، وأنها أنجبت الطفلة دون إشراف طبي. وبضبط المتهمة، أقرت بأنها حملت سفاحًا من أحد الأشخاص، وهربت من منزل أسرتها خوفًا من الفضيحة، وبعد الولادة قررت التخلص من الرضيعة بإلقائها من الشرفة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة لبيان أسباب الوفاة بدقة.