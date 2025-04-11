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الداخلية تثأر للشهداء الثلاثة.. مصرع عنصرين من مرتكبي واقعة استشهاد 3 من أفراد الشرطة بمطروح

12:00 م الجمعة 11 أبريل 2025

قوات الشرطة - ارشيفية

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كتب ـ محمد الصاوي:

لقي عنصران إجراميان شديدا الخطورة من مرتكبي واقعة استشهاد 3 من أفراد الشرطة بمطروح مصرعهما، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة خلال عملية ضبطهما.
وكانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قد تمكنت من تحديد مكان اختباء عنصرين إجراميين شديدي الخطورة من مرتكبي واقعة استشهاد 3 أفراد شرطة بمديرية أمن مطروح، أثناء تنفيذهم أحكاما قضائية ضد أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة بمطروح.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعهما، وضبط بحوزتهما بندقيتين آلي وكمية من الطلقات.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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إطلاق النار قوات الشرطة مديرية أمن مطروح وزارة الداخلية
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