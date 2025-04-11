"السقف وقع".. انهيار جزئي لعقار في الوايلي

كتب- صابر المحلاوي:

شهدت منطقة الوايلي بمحافظة القاهرة، مساء اليوم، حادث انهيار جزئي داخل عقار سكني مكوَّن من طابقين، نتيجة سقوط سقف غرفة بالدور الأرضي، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انهيار داخل عقار سكني بدائرة قسم الوايلي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وفرق الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية أن الانهيار الجزئي وقع بسقف إحدى الغرف في الدور الأرضي، وعلى إثر ذلك قامت الجهات المعنية بإخلاء العقار من سكانه – وهم أسرتان – كإجراء احترازي، دون السماح بنقل المتعلقات لحين انتهاء المعاينة الفنية.

وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار وبيان مدى صلاحيته للمعيشة، كما تم تحرير المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية والتأمينية اللازمة لضمان سلامة السكان والمباني المجاورة.