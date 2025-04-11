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مصر تعزز التعاون القضائي الدولي.. توقيع مذكرة ترتيبات العمل بين النيابة العامة و"اليوروجست" بهولندا

11:51 ص الجمعة 11 أبريل 2025
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    توقيع مذكرة ترتيبات العمل بين النيابة العامة واليوروجست بهولندا (1)
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    توقيع مذكرة ترتيبات العمل بين النيابة العامة واليوروجست بهولندا (4)
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    توقيع مذكرة ترتيبات العمل بين النيابة العامة واليوروجست بهولندا (5)
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    توقيع مذكرة ترتيبات العمل بين النيابة العامة واليوروجست بهولندا (3)
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    توقيع مذكرة ترتيبات العمل بين النيابة العامة واليوروجست بهولندا (6)
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كتب – صابر المحلاوي:

شهدت مدينة لاهاي بالمملكة الهولندية، توقيع مذكرة ترتيبات العمل بين النيابة العامة المصرية ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "اليوروجست"، وذلك بحضور النائب العام المستشار محمد شوقي.

يأتي توقيع المذكرة في إطار تعزيز أوجه التعاون القضائي بين الجانبين، حيث تهدف إلى تسهيل الاتصالات بين النيابة العامة المصرية والسلطات المختصة في دول الاتحاد الأوروبي، وتبادل المعلومات القانونية والفنية، بما يشمل نتائج التحليلات الاستراتيجية والممارسات الجنائية والتشريعية، وتبادل أفضل الخبرات والدروس المستفادة.

وأكد النائب العام، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية التعاون مع "اليوروجست" في دعم آليات العدالة الدولية، لا سيما في ملفات تسليم المجرمين والمساعدة القضائية، لمواجهة الجرائم العابرة للحدود وضمان عدم الإفلات من العقاب.

وعقب توقيع المذكرة، تبادل المستشار محمد شوقي مع مايكل شميد، رئيس منظمة "اليوروجست"، الدروع التذكارية، في تأكيد على عمق العلاقات المتنامية بين الجانبين في المجال القضائي.

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المملكة الهولندية مدينة لاهاي النيابة العامة اليوروجست محمد شوقي النائب العام
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