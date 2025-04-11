"كسر عضمها".. تفاصيل صادمة في مقتل ربة منزل على يد زوجها بأوسيم

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة تفاصيل جريمة مروعة شهدتها منطقة أوسيم، بعدما أقدم زوج على قتل زوجته داخل مسكنهما إثر مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء وحشي أنهى حياتها.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد بعثور الأهالي على جثة سيدة داخل شقة بدائرة قسم أوسيم.

وبالانتقال إلى موقع البلاغ، تبين العثور على جثة سيدة تُدعى "نسمة. م"، 35 عامًا، ربة منزل، مصابة بكسور وكدمات متفرقة، وسط آثار اعتداء عنيف داخل الشقة.

تحريات المباحث كشفت أن الزوج ويدعى "هاني. م"، 48 عامًا، عاطل عن العمل وصاحب سوابق جنائية، هو من ارتكب الواقعة عقب مشادة كلامية تطورت إلى شجار عنيف، اعتدى خلاله على زوجته باستخدام عصا حديدية "كسر عضمها"، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم تفصيليًا بارتكاب الجريمة، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم لتشريحها وبيان سبب الوفاة، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وسماع أقوال الجيران، مع فحص كاميرات المراقبة المحيطة لتوثيق الملابسات.