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بالورود والهدايا.. الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال بعيد الفطر | فيديو

02:18 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال بعيد الفطر

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كتب- أحمد أبو النجا:

قام رجال الشرطة بمشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك في العديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية، حيث قاموا بتوزيع الورود والهدايا على المارة ومستقلي السيارات. جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل دورها الاجتماعي بجانب الدور الأمني في كافة المناسبات والاحتفالات.

وقد لاقت هذه المبادرة استحسان المواطنين، الذين عبروا عن شكرهم لرجال الشرطة على هذه المبادرة التي تساهم في تعزيز روح المشاركة والتعاون بين هيئة الشرطة والمواطنين.

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رجال الشرطة عيد الفطر 2025 وزارة الداخلية الداخلية توزع توزيع الورود على المارة الداخلية تشارك الاحتفال بعيد الفطر
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