لتجنب المخالفات في العيد.. السرعات المقررة على الطرق في 2025

كتب- أحمد أبوالنجا:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين. وفي أول أيام عيد الفطر، تم تحرير 36 ألف مخالفة مرورية، كان من أبرزها تجاوز السرعة المقررة.

وتتراوح غرامة السرعة الزائدة بين 300 و1500 جنيه (الغرامة الفعلية: 400 جنيه). لذا يجب على السائقين اتباع السرعات المقررة على الطرق لتفادي المخالفات المرورية والحفاظ على الأرواح.

إليك السرعات المقررة على الطرق وفقًا لقانون المرور:

السرعة داخل المدن:

للمركبات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات: 40 كم/ساعة

باقي أنواع المركبات: 60 كم/ساعة

السرعة داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية:

كافة أنواع المركبات: 40 كم/ساعة

السرعات على الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات أو تتبع المحليات والهيئة العامة للطرق والكباري:

مركبات قاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات: 60 كم/ساعة

مركبات النقل: 70 كم/ساعة

مركبات نقل الركاب: 80 كم/ساعة

باقي أنواع المركبات والدراجات النارية: 90 كم/ساعة

الطرق الصحراوي وتشمل: (القاهرة - الإسكندرية)، (القاهرة - الإسماعيلية - بورسعيد)، (القاهرة - السويس)، (الإسكندرية - مطروح - السلوم)، (القاهرة - بلبيس)، (وادي النطرون - العلمين)، (القاهرة - الفيوم):

المركبات القاطرة للمقطورات: 70 كم/ساعة

مركبات النقل: 80 كم/ساعة

مركبات نقل الركاب: 90 كم/ساعة

باقي أنواع المركبات (الملاكي): 100 كم/ساعة

طرق (الإسكندرية الصحراوي - مطروح - السلوم - العلمين) في شهور الصيف:

المركبات القاطرة للمقطورات والنقل: 60 كم/ساعة

مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 70 كم/ساعة

باقي المركبات (الملاكي): 80 كم/ساعة

طريق (القطامية - العين السخنة) وطريق (حلوان - الكريمات):

المركبات القاطرة للمقطورات: 70 كم/ساعة

مركبات النقل: 80 كم/ساعة

الأتوبيس والدراجات النارية: 100 كم/ساعة

مركبات (الملاكي والأجرة): 120 كم/ساعة

طريق (الزعفرانة - غارب - الغردقة):

المركبات القاطرة للمقطورات: 70 كم/ساعة

مركبات النقل خفيف: 80 كم/ساعة

الأتوبيس والدراجات النارية: 90 كم/ساعة

مركبات الأجرة: 110 كم/ساعة

مركبات (الملاكي والأجرة): 110 كم/ساعة

طريق (القاهرة/السويس) الصحراوي من الكيلو 19: الكيلو 109:

مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 100 كم/ساعة

باقي المركبات (الملاكي): 120 كم/ساعة

طريق الخدمة: 60 كم/ساعة

طريق (القاهرة/الإسماعيلية) الصحراوي من الكيلو 33: الكيلو 94:

مركبات نقل الركاب والدراجات الآلية: 100 كم/ساعة

باقي المركبات (الملاكي): 120 كم/ساعة

طريق الخدمة: 60 كم/ساعة

يُذكر أن قانون المرور يلزم كل قائد مركبة بتقليل سرعة مركبته عند اجتياز المناطق المأهولة بالسكان أو عند دخول المنعطفات أو المنحنيات أو المنحدرات أو التقاطعات أو عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة أو عند ملاقاة حيوانات أو تخطيها.