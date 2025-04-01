291 قضية مخدرات و56 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران

في إطار الحملات الأمنية المكثفة التي تنفذها وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، واصلت أجهزة الوزارة جهودها في جميع مديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأسفرت الحملات عن: ضبط 291 قضية مخدرات، وضبط 56 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 56.683 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء البلاد.